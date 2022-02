Truppe russe a circa 50 chilometri da Mariupol. Von der Leyen, UE fornirà armi all’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Le forze russe si trovano a 50 chilometri, o circa 31 miglia, fuori dal centro di Mariupol, una città sul Mar d’Azov nel sud-est dell’Ucraina, ha detto un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti, ritenendo che la città sarà “ben difesa” sulla base di ciò che si sa delle posizioni militari ucraine.

Le forze russe non si stanno muovendo su Odessa in questo momento, secondo le valutazioni degli Stati Uniti. Odessa è una città portuale sul Mar Nero, a ovest di Mariupol.

La Russia sta anche cercando di avanzare sulla città di Kherson, a est di Odessa, usando le forze che hanno invaso la Crimea.

L’Unione europea ha annunciato l’intenzione di iniziare a spedire armi in Ucraina.

Intervenendo in una conferenza stampa questo pomeriggio, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che “per la prima volta in assoluto l’Unione europea finanzierà l’acquisto e la consegna di armi ed equipaggi per un Paese sotto attacco. E’ un momento spartiacque”.

“Continuiamo a coordinarci in maniera stretta con i nostri partner nel mondo. E restiamo in stretti contatti con i nostri amici ucraini. La leadership del presidente Zelensky e il suo coraggio e la resilienza del popolo ucraino sono impressionanti e eccezionali. Sono una inspirazione”.