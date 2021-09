Tumori. Causa Covid non sono stati eseguiti 1,4 mln di test per diagnosi tumore seno

- Advertisement -

AgenPress – “A causa di milioni di test non effettuati per via della pandemia, abbiamo perso gran parte dei benefici ottenuti in 40 anni di prevenzione del tumore al seno grazie agli screening obbligatori”.

A lanciare l’allarme è Vittorio Altomare, direttore dell’Unità di Senologia del Campus Bio-Medico di Roma e promotore di ‘Bicinrosa’, la ciclopedalata non competitiva organizzata per domenica 12 settembre alle 10.30.

I primi 5 mesi della pandemia hanno visto in Italia il crollo degli screening per i tumori: 1,4 milioni di esami in meno per la prevenzione rispetto allo stesso periodo del 2019. Ritardi che si traducono in una netta riduzione delle nuove diagnosi di tumore della mammella (-2.099) e del colon-retto (-611) e che potrebbero determinare un aumento della mortalità nei prossimi anni.

All’evento, promosso dal Campus Bio-Medico con il patrocinio della Regione Lazio e il supporto di Medtronic, si potrà partecipare con la propria bicicletta o utilizzandone una messa a disposizione dagli organizzatori. Si pedalerà insieme per la prevenzione del tumore al seno e per i corretti stili di vita al grido di ‘Nessuno perde, tutti vincono!’, attraverso un circuito che da Largo Corrado Ricci toccherà piazza del Popolo, per poi tornare al punto di partenza.