Turchia. Lunedì riprendono i negoziati in presenza tra Ucraina e Russia

AgenPress – Il prossimo round di negoziati faccia a faccia tra Ucraina e Russia si svolgerà in Turchia, a partire da domani.

Lo ha annunciato uno dei membri della delegazione ucraina, David Arahamiya su Facebook, riferisce Ukrinform. “Oggi, al round di colloqui in video, è stato deciso di tenere il prossimo round in presenza in Turchia dal 28 al 30 marzo”.

L’Ucraina ha descritto i precedenti colloqui con la Russia dall’inizio dell’invasione il mese scorso come “molto difficili”.

Il primo round di colloqui tra le due squadre di negoziatori si è svolto in Bielorussia, alleata della Russia, ma la Turchia ha avuto un ruolo nei tentativi diplomatici di porre fine alla guerra, con i ministri degli Esteri russo, ucraino e turco riuniti ad Antalya in precedenza questo mese.