Ucraina. Biden firmerà ordine esecutivo che proibisce investimenti nelle zone riconosciute da Putin

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Biden prevede di imporre nuove restrizioni al commercio e al finanziamento nei due territori filo-russi che il presidente Vladimir Putin ha deciso di riconoscere lunedì come indipendenti.

In una dichiarazione, la Casa Bianca ha affermato che Biden firmerà un ordine esecutivo che “vieterebbe nuovi investimenti, scambi e finanziamenti da parte di cittadini statunitensi da, verso o nelle cosiddette regioni DNR e LNR dell’Ucraina”.

L’ordine consentirebbe anche agli Stati Uniti di imporre sanzioni a chiunque operi in quelle aree. E la Casa Bianca ha affermato che “annuncerà presto ulteriori misure relative alla palese violazione degli impegni internazionali della Russia di oggi”.

“Per essere chiari: queste misure sono separate e sarebbero in aggiunta alle misure economiche rapide e severe che abbiamo preparato in coordinamento con alleati e partner se la Russia dovesse invadere ulteriormente l’Ucraina”, ha scritto in una nota l’addetto stampa della Casa Bianca Jen Psaki.