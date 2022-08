Ucraina. Bombe russe sfiorano Zaporizhzhia. “Modo per preparare lo scenario in vista della missione Aiea. 10 feriti

- Advertisement -

AgenPress – Almeno 10 persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, negli attacchi russi di ieri contro Enerhodar, la cittadina ucraina che ospita l’impianto nucleare di Zaporizhzhia.

Lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Dmytro Orlov, secondo quanto riporta Ukrinform.

- Advertisement -

“Ovviamente, questo è il modo in cui i russi hanno ‘elaborato’ il loro scenario in vista della visita della missione dell’Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Una minaccia diretta alla vita della popolazione civile non ferma i terroristi”.

“Da questa mattina sappiamo che dieci residenti di Enerhodar hanno subito numerose ferite di varia gravità da schegge a seguito del bombardamento dei quartieri residenziali di Enerhodar la scorsa notte – ha scritto il sindaco -. Due di loro sono stati ricoverati in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva”.

Secondo Orlov, inoltre, almeno 20 veicoli sono stati distrutti o danneggiati. Ieri Vladimir Rogov, membro del consiglio dell’amministrazione militare-civile della regione di Zaporizhzhia sotto controllo russo, aveva detto che le truppe ucraine hanno bombardato i quartieri residenziali di Energodar per circa un’ora.

- Advertisement -