Ucraina. Borrell, i russi stanno bombardando tutto, ospedali, case e scuole con molte vittime civili

- Advertisement -

AgenPress – La Russia sta “bombardando qualsiasi cosa: ospedali, case scuole con molte vittime civili. E’ un modo barbaro di fare la guerra. “Il Consiglio dell’Onu per i diritti umani manderà presto una missione per valutale violazioni dei diritti umani”.

Lo ha detto l’alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell nel punto stampa con il segretario di Stato Usa Antony Blinken prima del Consiglio Affari Esteri Ue straordinario.

- Advertisement -

“Oggi, quello che vediamo è la brutta faccia della guerra che esplode di nuovo ai nostri confini. E i russi bombardano e bombardano tutto: ospedali, case, scuole. Molte vittime civili. È un modo barbaro di fare la guerra”, ha detto Borrell ai giornalisti prima di una riunione del Consiglio Affari esteri dell’UE venerdì.

Borrell ha chiesto a Putin di fermare i bombardamenti. “Putin deve fermarsi per fermare questa guerra. Restiamo uniti per chiedere che questa guerra finisca. Per fermare ed evitare l’uccisione di persone innocenti”.

“Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha deciso di istituire urgentemente una commissione d’inchiesta internazionale indipendente a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Le atrocità commesse non rimarranno impunite”.

- Advertisement -

Gli attacchi russi nelle vicinanze della centrale nucleare più grande d’Europa “possono avere conseguenze catastrofiche e per questo devono cessare immediatamente”, prosegue Borrell sottolineando il rischio che ciò rappresenta per l’intero continente. Borrell esprime quindi il suo sostegno per una convocazione d’urgenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu.