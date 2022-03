Ucraina. Ci sono 2,7 mln di persone disabili. Il loro appello: “Non abbiamo possibilità senza aiuto”

- Advertisement -

AgenPress – In una situazione di guerra emergono in tutta la loro forza una serie di ostacoli; barriere per chi non può muoversi, l’assenza di un’attenzione e relativi protocolli atti al salvataggio e alla protezione di persone con disabilità intellettive oppure ancora, per esempio, la mancanza informazioni fruibili da persone con disabilità visiva o uditiva in funzione della loro sicurezza.

Ci sono 2,7 milioni di persone con disabilità, la loro situazione è spaventosa. Ad esempio, i rifugi a Kiev sono inaccessibili, quindi le persone con disabilità sono costrette a rimanere a casa, non sapendo dove possono andare per essere al sicuro.

- Advertisement -

Inclusion Europe stima che ci siano circa 261mila persone con disabilità intellettiva. Anna Landre della US Partnership for Inclusive Disaster Strategies ha affermato che le persone con disabilità sono state “lasciate indietro”. Ha riferito che la “stragrande maggioranza” dei 2,7 milioni di cittadini disabili ucraini stava “affrontando difficoltà nell’evacuare, o non potevano affatto provarci”.

“Stiamo affrontando una grande mancanza di trasporto su tutta la linea per chiunque, in particolare per le persone con disabilità, che hanno esigenze di trasporto specifiche, quindi una mancanza di trasporto su sedia a rotelle”.

- Advertisement -

Gli operatori umanitari hanno denunciato la “mancanza di mezzi di trasporto” per le persone con disabilità e le principali organizzazioni non sono state in grado di soddisfare i loro bisogni.

Senza poi dimenticare come in situazione di guerra il pregiudizio e l’indifferenza si manifestino con maggior recrudescenza nei confronti dei più vulnerabili tra i vulnerabili, pensiamo solo a quelle persone con disabilità intellettiva o con disagio psicosociale rinchiusi nelle strutture istituzionali, 80.000 di queste si stima che in Ucraina siano bambini e bambine.

Le persone con disabilità e gli anziani non sembrano essere in prima linea negli sforzi umanitari, nonostante le convenzioni internazionali, il diritto umanitario internazionale e gli standard delle migliori pratiche e le linee guida per l’inclusione che devono essere mantenute anche in tempi di conflitto.

“Ci sono disabili intrappolati, altri che muoiono; siamo stati lasciati indietro. Abbiamo cercato di aiutare noi stessi, ma abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo bisogno di sforzi di evacuazione accessibili prioritari per le persone con disabilità”, dice Yuliia Sachuk, presidente di Fight for Right Ukraine.

Anche qualora i disabili riuscissero a raggiungere i confini, i centri per i rifugiati e gli autobus “non sono accessibili in sedia a rotelle”, ha affermato Landre, aggiungendo che la sua organizzazione è stata contattata da uomini con disabilità, come sordi, che dovrebbero essere esentati dal servizio militare ma che vengono fermati al confine per essere arruolati.

È necessaria un’attenzione immediata per proteggere le persone con disabilità in Ucraina e garantire la loro piena inclusione negli sforzi di soccorso internazionali. Disability Rights International (DRI) è particolarmente preoccupato per i 100.000-200.000 bambini segregati dalla società negli orfanotrofi del paese.

Le istituzioni residenziali sono luoghi pericolosi per i bambini, specialmente durante i conflitti armati, segregati dalla società in orfanotrofi, strutture psichiatriche, collegi residenziali, case di gruppo e altre istituzioni dove vengono lasciati senza l’amore, la cura e la protezione di una famiglia. Anche gli adulti con disabilità sono a grande rischio nelle istituzioni. Mentre le forze russe si sono ammassate al confine con l’Ucraina nel 2014, DRI ha avvertito sulla necessità di proteggere i bambini e gli adulti nelle istituzioni del Paese. Quel consiglio è ancora più urgente oggi.

Eric Rosenthal, direttore esecutivo di Disability Rights International, ha detto che coloro che vivono all’interno di istituti corrono il rischio maggiore di essere abbandonati.

“Sappiamo che circa 100.000-200.000 bambini si trovano in istituti in Ucraina – il numero di adulti da quello che ho visto è probabilmente questo o anche di più. Un’organizzazione sul campo ci ha detto che avevano due persone all’interno delle istituzioni e non c’era modo di farle uscire. Hanno seri problemi di trasporto. Tutte le persone con disabilità in Ucraina sono a rischio, ma le persone che sono state ricoverate negli istituti non hanno nessuno che le protegga, nessuno che garantisca la loro sicurezza e sono in pericolo di vita immediato“.

Gli ucraini con disabilità lanciano un appello disperato: “Non abbiamo possibilità senza aiuto”.

“Le persone con disabilità in tutto il Paese sono state tenute in ostaggio della loro disabilità: non abbiamo accesso a un riparo, non possiamo procurarci cibo e acqua, abbiamo bisogno di medicine”, si legge in un recente messaggio ricevuto da una coppia in Ucraina che usa sedie a rotelle. “Ora siamo in una città dove c’è una catastrofe umanitaria!!! “

Descrivono la loro casa bombardata senza riscaldamento, acqua o luce.

“Non ho mai prestato attenzione alla mia disabilità, ma ora questo fatto è diventato cruciale nella mia capacità di sopravvivere”, si legge nel loro messaggio. “Salviamo le persone con disabilità e i bambini!!!! … Non abbiamo possibilità senza aiuto.

Non abbiamo possibilità senza aiuto. Quelle parole sono ossessionanti. La realtà lo è di più.

Le immagini delle persone in fuga dall’Ucraina dopo l’invasione russa sono state drammatiche e strazianti. Ma è ciò che non viene visto – sono le persone con disabilità che non sono in quelle auto che si allontanano da città familiari o in quelle linee che camminano verso nuovi confini – che preoccupa Landre e altri difensori dei diritti dei disabili e che lavorano instancabilmente.

“Sappiamo già che le persone negli istituti stanno finendo il cibo e non hanno le cure di cui hanno bisogno per sopravvivere”, afferma Anne Landre. “E abbiamo diversi casi di persone non istituzionalizzate di cui non abbiamo più notizie perché non erano in grado di trovare servizi di evacuazione accessibili prima che le loro città fossero occupate dai russi”.

Anche le persone con disabilità che sono riuscite a trasferirsi in altri paesi hanno bisogno di assistenza nelle loro destinazioni e l’organizzazione di Sachuk, insieme ai volontari internazionali, ha cercato di fornirla. Landre afferma che parte di quel lavoro ha comportato la fornitura di mezzi di trasporto accessibili dai valichi di frontiera e alloggi accessibili all’interno di quei paesi. Landre, che usa una sedia a rotelle, dice che spera che più persone riconoscano cosa sta succedendo in Ucraina e offrano aiuto”.

In foto: Sergey e Olena Babinets che sono stati evacuati e ora sono insieme in un luogo sicuro.