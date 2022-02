Ucraina. Di Maio, la diplomazia unica via per la pace. Vicinanza dell’Italia al Governo e al popolo ucraino

- Advertisement -

AgenPress – “L’unica via da percorrere è quella che porta alla pace e alla stabilità. Sono convinto che per la crisi in atto esiste solo una soluzione diplomatica che metta fine alle tensioni ed eviti eventuali aggressioni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Kiev. “L’Italia in coordinamento con i propri partner, concentra ogni sforzo su questa soluzione. In queste ore la diplomazia non deve fermarsi, è l’unica vera arma pacifica per evitare un conflitto”.

“Dopo i colloqui oggi a Kiev con il governo ucraino posso affermare che esiste uno spazio per una soluzione diplomatica, ovviamente una soluzione per essere tale dev’essere condivisa in un quadro più ampio di sicurezza europea. Per questo motivo ne parlerò giovedì a Mosca con il collega russo Lavrov e nei prossimi giorni continueremo a consultarci con i nostri partner europei e atlantici”, ha aggiunto.



“Ho espresso al ministro Kuleba la forte vicinanza dell’Italia al Governo e al popolo ucraino, e il nostro fermo, costante sostegno all’integrità territoriale e alla piena sovranità dell’Ucraina, incluso nelle sue scelte di politica internazionale. Così come ribadito dal presidente Draghi al presidente Zelensky nella telefonata odierna”.