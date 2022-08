Ucraina. Ex presidente Petro Poroshenko acquista 11 blindati italiani Iveco Shield per sostenere esercito Kiev

- Advertisement -

AgenPress – L’ex presidente ucraino Petro Poroshenko ha presentato gli 11 blindati italiani Iveco Shield acquistati con fondi propri e con una partecipazione di sottoscrizione popolare raccolta attraverso il Poroshenko Fund, l’organizzazione messa in piedi dall’ex presidente per sostenere l’esercito di Kiev nella guerra contro la Russia. Poroshenko ha ringraziato l’Italia per “questi mezzi bellissimi e affidabili, sono le Rolls-Royce dei veicoli blindati”.

Stando all’ex presidente, la transazione è stata di 95 milioni di grivnie (circa 2,5 milioni di euro), ed è la ‘prima licenza dual use mai diramata dal costruttore per un mezzo di standard Nato’. “Oggi stesso andremo a consegnare i veicoli blindati ai nostri paracadutisti e alle nostre truppe speciali sul fronte orientale”.

- Advertisement -