Ucraina. Gli alleati della NATO mettono le forze in allerta mentre aumentano le tensioni sulla crisi

Il ministro degli Esteri lettone Edgars Rinkēvič ha invitato la NATO ad affrontare il “continuo” potenziamento militare russo e bielorusso ai confini dell’Ucraina, con contromisure “appropriate”.

“Stiamo raggiungendo il punto in cui il continuo potenziamento militare russo e bielorusso in Europa deve essere affrontato con adeguate contromisure NATO”.

“E’ tempo di aumentare la presenza delle forze alleate sul fianco orientale dell’Alleanza sia come misure di difesa che come deterrenza”, ha aggiunto il ministro.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha discusso le opzioni per rafforzare il livello delle truppe statunitensi nei Paesi baltici e nell’Europa orientale con i suoi alti ufficiali militari durante un briefing a Camp David sabato, secondo un alto funzionario.

Domenica, il Dipartimento di Stato americano ha annunciato che avrebbe

ridotto i livelli del personale presso l’ ambasciata americana a Kiev

, in Ucraina, per “abbondanza di cautela”, a cominciare dalla partenza del personale non essenziale e dei familiari.