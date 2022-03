Ucraina. Igor Zhovkva: “Siamo pronti a parlare con il presidente Putin ogni volta che sarà pronto”

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è pronto a parlare direttamente con il presidente russo Vladimir Putin, ma “non scenderà a compromessi con la posizione russa durante questi negoziati”.

In un’intervista a Bloomberg, il funzionario ha affermato che i colloqui diretti tra Zelensky e Putin sono essenziali “per fermare questa orribile guerra”. Ha sottolineato che le condizioni principali di Kiev per tali colloqui sono un cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe dall’Ucraina.

Ad oggi, Russia e Ucraina hanno tenuto tre tornate di negoziati in Bielorussia nel tentativo di trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Le parti hanno concordato di istituire corridoi umanitari per consentire ai civili di fuggire dalle aree in cui continuano i combattimenti. Tuttavia, non tutti questi corridoi sono diventati pienamente operativi.

Sebbene i colloqui tra i ministri degli Esteri ucraino e russo, tenutisi giovedì nella città turca di Antalya, non abbiano portato a grandi progressi, l’Ucraina non è stata mai troppo ottimista.

“È davvero un bene che si siano incontrati, purtroppo possiamo dire che il ministro degli Affari esteri della Russia non è quello che prende la decisione finale. La decisione finale di fermare la guerra, fare un cessate il fuoco, ritirare le truppe è presa da una sola persona”, ha detto, riferendosi apparentemente a Putin.

Zhovkva ha affermato che, sebbene Zelensky fosse pronto per una soluzione diplomatica, non ha avuto notizie né dal presidente russo né dai suoi collaboratori.

“L’ultima cosa che ho sentito da loro è che dobbiamo ancora lavorare sotto il formato di due delegazioni… Ma, guarda, anche gli accordi raggiunti durante questi negoziati non vengono mantenuti”, ha detto Zhovkva, indicando i corridoi umanitari in Ucraina che sono “in corso di tenuto in custodia dalle forze russe”.

Zhovkva ha affermato che l’Ucraina è aperta alla neutralità “se il blocco della NATO non è pronto per il momento ad accettare l’Ucraina”.

“Ma allo stesso tempo, abbiamo bisogno di dure garanzie di sicurezza per l’Ucraina, quindi queste terribili guerre, questa terribile aggressione non si ripetono in futuro”.

Zhovkva ha detto che l’Ucraina vuole lavorare con Putin e i suoi vicini per stabilire un sistema che ha chiamato “il rinnovato sistema di sicurezza d’Europa”.

“Il mio paese, il popolo ucraino merita di entrare a far parte della famiglia europea… L’Ucraina sta lottando per la sicurezza di tutta l’Europa. Quindi, quando il presidente (francese) (Emmanuel) Macron parla di una possibile sicurezza europea, come può parlare senza avere il presidente Zelensky al tavolo? Senza avere il presidente Zelensky e l’Ucraina nell’Unione europea?”