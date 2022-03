Ucraina. Johnson avverte Putin, sappia che se usa armi chimiche sarà una catastrofe per lui

- Advertisement -

AgenPress – “Penso che l’Ucraina possa sicuramente vincere”, ha detto alla BBC il primo ministro britannico Boris Johnson.

“Non credo che sarà facile, ma Putin ha già fallito, o perso, perché penso che non avesse letteralmente idea che gli ucraini avrebbero resistito resistenza e ha totalmente frainteso cosa sia l’Ucraina – e, lungi dall’estinguere l’Ucraina come nazione, l’ha solidificata… Non può soggiogare l’Ucraina. Non può vincere in questo senso”.

L’eventuale uso di armi chimiche da parte della Russia in Ucraina scatenerebbe un’ondata di “orrore viscerale” fra i leader del mondo e avrebbe “conseguenze catastrofiche” per lo stesso Vladimir Putin, ha detto ancora sottolineando di condividere il timore di Joe Biden che la denuncia di Mosca sul presunto ritrovamento di laboratori di guerra biologica in Ucraina possa essere una provocazione in vista di un utilizzo di “armi chimiche sotto falsa bandiera”; ma aggiungendo di ritenere che “Putin capisca” che una scelta simile sarebbe “profondamente catastrofica per lui”.

“Più dure sono le sanzioni più potremo aiutare gli ucraini e meno questa crisi durerà. Vladimir Putin si sta comportando in modo barbarico e la Nato deve considerare in modo collettivo la crisi orrenda che si sta sviluppando in Ucraina. Ora dobbiamo decidere cosa possiamo fare per stringere il cappio economico introno al regime di Putin”.

Il Regno Unito con gli alleati occidentali sta sempre più incrementando l’invio di armi letali all’Ucraina impegnata a respingere l’invasione russa ma nessuno dei Paesi della Nato pensa alla opzione delle truppe sul terreno (boots on the ground) e nemmeno alla no-fly zone.

Il primo ministro ha aggiunto che è “risultato difficile soddisfare la richiesta del presidente Volodymyr Zelensky di inviare carri armati e aerei militari”. “Stiamo guardando a tutte le opzioni per aiutarlo – ha aggiunto – ma ci sono difficoltà logistiche per la fornitura di mezzi corazzati e jet”.