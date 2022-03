Ucraina. Kiev, “Bombe al fosforo su regione Lugansk, ci sono morti e feriti”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa la Russia di “usare bombe al fosforo” in Ucraina. Lo ha detto nel suo intervento alla Nato.

Notizia confermata dal capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, citato dall’agenzia Unian, sottolineando che ci sono morti e feriti.

Nella regione di Lugansk, nel sud est dell’Ucraina, l’esercito russo continua a bombardare le città anche con bombe al fosforo.

“Nella notte gli invasori hanno bombardato la regione di Lugansk con missili e bombardamenti al fosforo – scrive -. Si sa già che quattro persone sono morte e i russi hanno danneggiato o completamente distrutto molte case”. Colpite le città di Severodonetsk, Lysychansk, Rubizhne, Kreminna, Novodruzhesk e Voevodivka.

“Secondo le prime informazioni ci sono quattro morti, due dei quali bambini, e sei feriti – ha aggiunto Gaidai -. I russi sono in agonia. Non possono penetrare in profondità e quindi hanno iniziato a usare armi pesanti. Sganciano anche bombe al fosforo. Pertanto, sfortunatamente, il numero delle vittime potrebbe essere molto più alto”.

“Nelle ultime 24 ore, 31 edifici della regione sono stati danneggiati o completamente distrutti”, ha detto Gaidai, riferendo che in molte aree manca l’elettricità e che la situazione è particolarmente critica a Rubizhne, dove i combattimenti proseguono nel centro della città.