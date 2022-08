Ucraina. La Banca Mondiale stanzia 4,5 mld di dollari per i servizi. Onu, 17,7 mln di persone hanno bisogno di assistenza

- Advertisement -

AgenPress – La Banca Mondiale ha stanziato un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina per un totale di 4,5 miliardi di dollari.

I fondi aiuteranno Kiev a pagare i servizi e le pensioni, elementi chiave per attenuare l’impatto economico dell’invasione russa, sottolinea la Banca Mondiale in una nota. “L’Ucraina ha bisogno di servizi governativi continui, tra cui salute, istruzione e protezione sociale per prevenire un ulteriore deterioramento delle condizioni di vita e della povertà”, ha affermato il presidente David Malpass.

- Advertisement -

Secondo il coordinatore umanitario per l’Ucraina Denise Brown, citando l’ufficio delle Nazioni Unite nel Paese, 17,7 milioni di ucraini (un quarto della popolazione) sono nella condizione di chiedere assistenza umanitaria, con un aumento di circa 2 milioni di persone rispetto agli ultimi dati di aprile.

Brown ha invitato la comunità internazionale a continuare a sostenere la popolazione. L’appello giunge mentre l’Onu e le organizzazioni umanitarie rispondono al peggioramento della situazione.