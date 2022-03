Ucraina. La Russia schiera missili “lanciafiamme”, portata di 8 km e capace di fare stragi di massa

- Advertisement -

AgenPress – La Russia sta schierando devastanti missili termobarici “lanciafiamme” nella sua continua invasione dell’Ucraina.

I razzi TOS-1A a più canne hanno una portata di 8 km. e vengono utilizzati nelle aree di resistenza urbana causando vittime civili in massa.

Le armi catastrofiche, solitamente montate su un telaio di un carro armato T-72, provocano esplosioni orribili che possono causare ferite e altri gravi danni fisici alle vittime.

Il Cremlino ha optato per i missili per intensificare la sua guerra evitando la soglia nucleare, secondo i rapporti.

Si ritiene che li abbiano usati in Siria contro lo Stato Islamico e siano stati portati nella zona di guerra in Ucraina .

Questa settimana, il ministero della Difesa britannico ha confermato che le sue controparti russe hanno “confermato l’uso del sistema d’arma TOS-1A in Ucraina”.

Ha aggiunto in una dichiarazione su Twitter: “Il TOS-1A utilizza razzi termobarici, creando effetti incendiari ed esplosivi”.

Tuttavia, un funzionario della difesa statunitense ha affermato che il suo paese non può confermare l’uso di armi termobariche.

Ha detto ai giornalisti durante un briefing: “Sappiamo che hanno i sistemi di lancio a loro disposizione in Ucraina che potrebbero essere utilizzati per razzi che hanno una testata termobarica su di loro.

“Ma non possiamo confermare che quelle armi siano in Ucraina e non possiamo confermare alcun esempio di utilizzo”.

Giorni dopo, sui social media hanno cominciato ad emergere più filmati che mostravano TOS-1A, così come altra artiglieria pesante, che si dirigeva verso l’Ucraina, questa volta spostandosi a sud dalla regione russa di Belgorod.

Il 26 febbraio, il senatore degli Stati Uniti Marco Rubio ha twittato che la Russia “ha ora schierato i lanciatori TOS-1A alla periferia di aree densamente popolate”.

Alla fine del mese scorso, il TOS-1 è stato identificato vicino a Mariupol, la città portuale meridionale che ha visto alcuni dei peggiori bombardamenti dall’inizio della guerra.