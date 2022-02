Ucraina. La Turchia alla Russia: fermate la guerra. Zelensky, blocco navi militari russe in Mar Nero

- Advertisement -

AgenPress – “Ringrazio il mio amico, il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdoğan, e il popolo turco per il loro forte sostegno. Il divieto di navigazione delle navi da guerra russe nel Mar Nero e il significativo sostegno militare ed umanitario per l’Ucraina è estremamente importante. Il popolo ucraino non lo dimenticherà mai”. Lo scrive su Twitter il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha chiesto alla Russia di fermare le operazioni militari in Ucraina durante una telefonata con l’omologo russo Serghei Lavrov. Lo riporta l’agenzia Anadolu secondo cui Cavusoglu ha anche confermato all’omologo russo la disponibilità di Ankara ad ospitare un negoziato tra Mosca e Kiev.