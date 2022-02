Ucraina. Ministro Esteri, intercettato un missile da crociera dalla Bielorussia diretto a Kiev

- Advertisement -

AgenPress – L’Ucraina ha dichiarato di aver abbattuto un missile da crociera lanciato domenica a Kiev dalla vicina Bielorussia.

“L’aviazione ucraina ha abbattuto un missile da crociera lanciato contro la capitale dell’Ucraina, Kiev, da un bombardiere TU-22 proveniente dal territorio della Bielorussia. Questo è un altro crimine di guerra commesso contro l’Ucraina e il suo popolo”, Oleg Nikolenko, portavoce del ministero ucraino di Esteri ha detto in un tweet domenica.

- Advertisement -

La Bielorussia ha svolto un ruolo importante nell’invasione russa dell’Ucraina. Le truppe russe hanno invaso il confine con la Bielorussia con il sostegno del governo bielorusso, secondo funzionari ucraini, e l’amministrazione Biden ha sanzionato nove società di difesa bielorusse per il loro sostegno all’invasione.

“Secondo i media bielorussi, forze armate bielorusse si imbarcano su aerei per un’operazione militare speciale in Ucraina. Stanno preparando un assalto aereo. Ciò significa che la Bielorussia ha dato l’inizio all’invasione dell’Ucraina.. Luoghi di atterraggio sono: direzione Kyiv e Zhytomyr”, Si legge in un Twitter dell’Ambasciata Ucraina a Roma.