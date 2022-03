Ucraina. Missili russi colpiscono l’aeroporto di Kiev e la Moschea a Mariupol

- Advertisement -

AgenPress – Un aeroporto militare ucraino a sud di Kiev è stato colpito da missili russi. Il sindaco di Vasylkiv ha affermato che l’attacco ha distrutto la pista e un deposito di carburante, oltre a causare esplosioni in un negozio di munizioni.

Il video pubblicato sui social media mostrava un denso fumo nero che si alzava dall’aeroporto.



Altrove in Ucraina, la città settentrionale assediata di Chernihiv è stata oggetto di intensi bombardamenti.

Non c’è acqua in città e in molte parti manca elettricità.

Anche il porto meridionale di Mykolaiv, che si trova tra la città occupata dai russi di Kherson e la terza città più grande dell’Ucraina, Odessa, è stato oggetto di ulteriori bombardamenti.



Un ospedale oncologico è stato colpito, anche se i primi rapporti suggeriscono che non è stato gravemente danneggiato.

Le forze russe hanno anche bombardato una moschea nella città portuale di Mariupol, nel sud dell’Ucraina, dove si sono rifugiati più di 80 adulti e bambini, compresi cittadini turchi, afferma il ministero degli Esteri ucraino.

L’Ucraina ha accusato la Russia di rifiutarsi di far uscire le persone da Mariupol, dove un blocco ha lasciato intrappolate centinaia di migliaia di persone.

La Russia incolpa l’Ucraina per la mancata evacuazione. Il ministero degli Esteri ucraino ha twittato che il sultano Suleiman la Magnifica moschea di Mariupol è stata bombardata da “invasori” russi.

“Più di 80 adulti e bambini si nascondono lì dai bombardamenti, compresi i cittadini turchi”, afferma. Non ci sono dettagli di persone uccise o ferite. Mosca ha negato di prendere di mira aree civili.