Ucraina. Oms, 18 attacchi alle strutture sanitarie. Più di 2 milioni di persone hanno lasciato il paese

AgenPress – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha finora verificato 18 attacchi alle strutture sanitarie in Ucraina, ha dichiarato mercoledì il Direttore Generale Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“L’OMS ha verificato 18 attacchi a strutture sanitarie, operatori sanitari e ambulanze, inclusi dieci morti e 16 feriti. Più di 2 milioni di persone hanno lasciato l’Ucraina e l’OMS sta aiutando i paesi vicini a fornire assistenza sanitaria ai rifugiati, la maggior parte dei quali sono donne e bambini. Alcune delle principali sfide per la salute che vediamo sono l’ipotermia e il congelamento, le malattie respiratorie, la mancanza di cure per le malattie cardiovascolari e il cancro e problemi di salute mentale. personale dell’OMS e sono stati dispiegati nei paesi vicini per fornire salute mentale e supporto psicosociale”.

Tedros ha affermato che l’organizzazione ha consegnato 81 tonnellate di forniture alla regione e sta lavorando alla creazione di un gasdotto per fornire forniture alle strutture sanitarie.

“Ieri abbiamo consegnato 5 tonnellate di forniture mediche a Kiev per supportare l’assistenza chirurgica a 150 pazienti traumatizzati e altre forniture per gestire una serie di condizioni di salute per 45.000 persone per un mese. Oggi verranno distribuite altre forniture”, ha affermato.

La dott.ssa Adelheid Marschang, alto funzionario di emergenza, ha affermato che la sorveglianza “notevolmente” del Covid-19 nel paese rimane in atto e i casi sembrano in diminuzione.

“Dobbiamo dire che l’Ucraina ha mantenuto il suo sistema di sorveglianza e risposta al Covid-19. E abbiamo notato nell’ultima settimana 731 morti per Covid-19, il numero di casi sembra diminuire”, ha affermato, osservando che l’organizzazione sta monitorando anche il rischio di diffusione del morbillo e della poliomielite durante la crisi.

“La realtà è che le condizioni che vediamo in Ucraina sono i peggiori ingredienti possibili per l’amplificazione e la diffusione delle malattie infettive”, ha affermato il dottor Mike Ryan, direttore del Programma per le emergenze sanitarie dell’OMS.

“Non importa se è Covid, non importa se è poliomielite, non importa se è morbillo, non importa se è colera. Hai messo in movimento così tante persone disperate, donne e bambini ammassati insieme, persone negli scantinati. Persone stressate, persone che non mangiano, non dormono. Queste sono le condizioni in cui il sistema immunitario è debole. Le difese delle persone sono basse e le malattie infettive possono dilaniare le popolazioni in questo modo”, ha detto Ryan.

L’OMS continua a chiedere alla Federazione Russa di impegnarsi per una soluzione pacifica a questa crisi e di consentire un accesso sicuro e senza ostacoli all’assistenza umanitaria per i bisognosi. Una soluzione pacifica è possibile, e questo è vero in ogni guerra e crisi umanitaria a cui l’OMS sta rispondendo in tutto il mondo”.