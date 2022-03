Ucraina. Portati in luogo sicuro i 71 bambini dell’orfanotrofio di Sumy

- Advertisement -

AgenPress – Le autorità ucraine affermano di essere riuscite a trasferire 71 bambini da un orfanotrofio per bambini a Sumy in un’area più sicura. I bambini si erano rifugiati in un bunker nelle ultime settimane.

Le truppe russe hanno circondato la città nel nord-est e questa settimana ci sono stati dei bombardamenti.

“Con la prima opportunità di evacuare attraverso il corridoio umanitario, abbiamo portato i bambini fuori dall’orfanotrofio specializzato nella zona di combattimento”, ha affermato Dmytro Zhyvytskyi, il governatore della regione.

“Si tratta di bambini che non hanno genitori (per vari motivi) e la maggior parte di loro ha bisogno di cure mediche costanti”. Alcuni sono rimasti sotto la cura del personale ospedaliero.