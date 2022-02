Ucraina. Putin a Scholz, nessuno vuole la guerra. Vogliamo la garanzia che non entri nella Nato

- Advertisement -

AgenPress – La Russia non vuole nessuna guerra ed è per questo che ha presentato le sue proposte sulle garanzie di sicurezza in Europa e spera che i loro punti chiave vengano presi in considerazione durante i negoziati, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa dopo i suoi colloqui con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Il primo faccia a faccia dei due leader da quando Scholz è entrato in carica è durato poco più di tre ore e ha ricevuto voti alti da entrambi: il presidente russo ha notato il suo clima di affari, mentre il cancelliere tedesco – che non un solo argomento è stato omesso.

- Advertisement -

“E’ proprio per questo che presentiamo le proposte sul processo negoziale che deve sfociare in un accordo per garantire parità di sicurezza a tutti gli Stati, compreso il nostro Paese”.

Detto questo, ha ribadito che all’epoca la NATO scatenò una guerra contro la Jugoslavia. “È un esempio molto triste, ma è un fatto difficile”. A seguito delle osservazioni di Scholz secondo cui l’alleanza voleva prevenire il genocidio, il presidente russo ha osservato che ciò che sta accadendo oggi nel Donbass “è davvero un genocidio”.

In risposta a una domanda sugli ulteriori passi di Mosca nella situazione intorno all’Ucraina, il presidente ha detto che “seguiranno un piano”. Ha spiegato che il piano sarà modellato sulla base della “situazione effettiva sul campo” che dipenderà non solo dalla Russia.

- Advertisement -

Il cancelliere tedesco ha ribadito che l’Occidente era molto preoccupato per l’accumulo di truppe russe vicino ai confini ucraini, ma non ritiene che le capacità diplomatiche siano esaurite. “Ora si dovrebbe lavorare con decisione e coraggio alla risoluzione pacifica di questa crisi”.

Scholz ha anche affermato che il ritorno di alcune truppe russe alle loro postazioni permanenti, annunciato questa mattina dal ministero della Difesa, è stato “un buon segno”. “Ci auguriamo che questa tendenza continui”.

Putin ha assicurato che Mosca aspirerebbe a risolvere i problemi di sicurezza con mezzi diplomatici ed è pronto a discutere le iniziative contenute nelle risposte di Usa e Nato ma solo insieme a quei punti che sono di “valore primario e di primaria importanza” per la Russia.

Il presidente ha osservato che la Russia teme che l’Occidente possa ritardare infondatamente i negoziati e intende impedire che ciò accada: la questione delle garanzie che l’Ucraina non aderisca alla NATO dovrebbe essere decisa “ora, proprio ora”.

Detto questo, secondo Putin, la Russia non sarà soddisfatta delle assicurazioni che Kiev non si unirà all’alleanza nel prossimo futuro. “Dicono che non accadrà domani. Quando allora? Dopodomani? E cosa cambia per noi nella prospettiva storica? Assolutamente niente”.

Il cancelliere tedesco ha ribadito che l’espansione verso est della Nato non è all’ordine del giorno e “lo sanno tutti per certo”. Ha ammesso che le parti hanno posizioni divergenti sulle garanzie di sicurezza, ma ha affermato che è già positivo che l’Occidente abbia risposto alle proposte della Russia mentre la Russia ha trovato “alcuni punti positivi” in esse.

Commentando il discorso della Duma di Stato sul riconoscimento dell’indipendenza delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, Putin ha osservato che i legislatori sono “guidati dall’opinione pubblica, <…> lo percepiscono acutamente”, mentre la stragrande maggioranza dei russi “si sente per il Donbass residenti.”

Tuttavia, ha aggiunto, le capacità degli accordi di Minsk non sono state esaurite nonostante il rifiuto dell’Ucraina di osservarli. “Speriamo davvero che entrambi i nostri partner all’estero e in Europa, soprattutto Germania e Francia, eserciteranno un’adeguata influenza sulle attuali autorità di Kiev”.

Secondo Scholz, tutti dovrebbero aderire agli accordi di Minsk, comprese Ucraina e Russia, mentre il riconoscimento dell’indipendenza di Donetsk e Lugansk “sarebbe una catastrofe politica”. Lunedì, a seguito di un incontro con il presidente ucraino Vladimir Zelensky, il cancelliere ha notato che Kiev stava progettando di portare in discussione progetti di legge sullo status speciale del Donbass e sulle elezioni locali previste dagli accordi di Minsk.