Ucraina. Putin elogia il coraggio dell’esercito russo. Non avevamo altra scelta, gli obiettivi sono “nobili”

AgenPress – Vladimir Putin ha affermato che le sue forze che hanno condotto la campagna militare di Mosca in Ucraina hanno agito con coraggio, efficienza e utilizzando le armi più moderne.

Ha detto che la Russia “non aveva altra scelta” se non quella di avviare un’operazione militare in Ucraina per proteggere la Russia e che le sue forze raggiungeranno il loro obiettivo.

“Questo è il modo in cui sarà. Non ci sono dubbi. Gli obiettivi sono assolutamente chiari, sono nobili”, ha aggiunto. “L’obiettivo principale è aiutare la popolazione del Donbas”, ha detto riferendosi a un’area dell’Ucraina orientale.