AgenPress – La Russia è pronta a inviare la sua delegazione a Minsk per colloqui con l’Ucraina. Lo ha detto ai giornalisti il ​​segretario stampa presidenziale Dmitry Peskov.

a discutere dello status neutrale dello Stato. Il portavoce del Cremlino ha ricordato che il leader ucraino Volodymyr Zelensky era pronto “Inizialmente, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che lo scopo dell’operazione era aiutare la Repubblica popolare di Luhansk e la Repubblica popolare di Donetsk, anche attraverso la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina. E questo, in effetti, è una componente integrante dello status neutrale”, ha affermato Peskov. La Russia ha sempre voluto che l’Ucraina escludesse l’adesione alla Nato. Tale delegazione includerà rappresentanti dei ministeri della difesa e degli affari esteri, nonché l’amministrazione presidenziale. “Vladimir Putin ha parlato oggi al telefono con il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, il quale, a sua volta, ha assicurato che sarebbe stato pronto a creare tutte le condizioni necessarie per l’arrivo delle delegazioni, garantendone la sicurezza e l’integrità e svolgendo i suddetti negoziati”.

La Russia “è disposta a condurre negoziati ad alto livello con l’Ucraina”, ha confermato Putin nella telefonata avuta nel pomeriggio con l’omologo cinese Xi Jinping parlando della situazione in Ucraina. Putin “ha introdotto latitudine e longitudine storiche della questione e la situazione e la posizione delle operazioni militari speciali russe nella parte orientale del Paese”. E ha affermato “che Usa e Nato hanno a lungo ignorato le ragionevoli preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza, ripetutamente rinnegato i loro impegni e continuato a far avanzare il dispiegamento militare verso est”.