Ucraina. Putin, se entra in Nato aumentano minacce alla Russia. Processo di pace non ha alcuna prospettiva

AgenPress – Le minacce alla sicurezza della Russia aumenteranno in modo significativo in caso di ammissione dell’Ucraina alla NATO, ha affermato lunedì il presidente russo Vladimir Putin.

“Se la Russia deve affrontare una minaccia come l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza del Nord Atlantico, alla NATO, allora le minacce al nostro Paese aumenteranno molte volte”, ha detto Putin e ha ricordato l’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico “da cui è chiaro che tutti i paesi dell’alleanza devono combattere dalla parte di uno dei loro membri se un alleato è considerato sotto attacco”.

Putin ha ricordato che alla Russia è stato detto che alcuni paesi della NATO sono contrari all’adesione dell’Ucraina all’alleanza. Tuttavia, in precedenza è stato firmato un memorandum che ha aperto le porte alla NATO per l’Ucraina e la Georgia. “Non c’è risposta alla mia domanda “perché l’hai fatto?” Sotto la pressione degli Stati Uniti, questa è la risposta”.

Il processo di pace nel conflitto in Ucraina non ha “alcuna prospettiva” al momento, ha detto ancora, poco prima aveva accusato Kiev di non rispettare gli accordi di Minsk. “Gli Usa mi hanno assicurato che è possibile una moratoria sull’entrata dell’Ucraina nella Nato”.