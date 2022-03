Ucraina. Rete elettrica Ukrenergo connessa a quella europea. Zelensky, mai più in quella russa e bielorussa

- Advertisement -

AgenPress – “Il gestore del sistema della rete elettrica ucraina Ukrenergo, insieme alle sue controparti europee, ha completato l’integrazione dei sistemi energetici domestici ed europei”.

Lo ha affermato Volodymyr Zelenski, secondo quanto si legge sul sito ufficiale della presidenza ucraina. “I sistemi energetici ucraino ed europeo stanno già funzionando in modo sincrono”, ha spiegato il presidente, ricordando che la notte in cui la Russia ha iniziato la guerra contro l’Ucraina, “il nostro stato si è disconnesso dai sistemi energetici russo e bielorusso e non tornerà mai più con loro”.

“Il nemico si aspettava che il sistema elettrico ucraino sarebbe crollato – ha detto ancora -, che non saremmo stati in grado di farcela, quindi ha sequestrato la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha deliberatamente bombardato e continua a bombardare le centrali termiche nelle città e le linee elettriche ucraine. Ma il sistema energetico ucraino ha funzionato stabilmente e costantemente durante i 21 giorni di guerra, come riconosciuto dagli europei. E da oggi non siamo più soli. Da oggi, l’elettricità ucraina scorre verso l’Europa e l’elettricità europea scorre verso l’Ucraina”.