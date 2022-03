Ucraina, sostanze radioattive potrebbero essere rilasciate dalla centrale nucleare di Chernobyl

- Advertisement -

AgenPress. La compagnia nucleare statale Energoatom, che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel territorio dell’Ucraina, ha affermato che non può raffreddare il combustibile nucleare esaurito dopo che il collegamento elettrico è stato interrotto ed ha avvertito che sostanze radioattive potrebbero essere rilasciate dalla centrale nucleare di Chernobyl.

I lavori per riparare il collegamento e ripristinare l’alimentazione alla centrale, che è stata occupata dalle truppe russe, non sono stati possibili perché sono in corso i combattimenti.

- Advertisement -

Energoatom ha affermato che a Chernobyl c’erano circa 20.000 gruppi di combustibili esauriti che non potevano essere mantenuti al fresco durante un’interruzione di corrente. Il loro riscaldamento potrebbe comportare il rilascio di sostanze radioattive nell’ambiente.

La nuvola radioattiva potrebbe essere trasportata dal vento in altre regioni dell’Ucraina, della Bielorussia, della Russia e dell’Europa.