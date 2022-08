Ucraina. Timori per la sicurezza nucleare dopo il bombardamento russo su Zaporizhzhia. Spento un reattore

- Advertisement -

AgenPress – Ucraini ed esperti internazionali avvertono da mesi del rischio che i combattimenti rappresentano una minaccia per la centrale nucleare. All’inizio di questa settimana, l’organismo di controllo nucleare globale ha affermato che la situazione stava diventando sempre più pericolosa.

Poi, venerdì, sono esplose esplosioni nel complesso nucleare di Zaporizhzhia, il più grande del suo genere in Europa, riaccendendo i timori di un potenziale disastro.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca dell’attacco, definendo gli scioperi un “crimine sfacciato” e un “atto di terrore”.

“Oggi, gli occupanti hanno creato un’altra situazione estremamente rischiosa per tutti in Europa”, ha detto venerdì nel suo discorso serale.

Il ministero della Difesa russo ha negato l’affermazione, affermando che gli ucraini avevano effettuato tre attacchi di artiglieria contro l’impianto e l’area circostante. Il ministero ha aggiunto che la capacità di generazione di un’unità dell’impianto è stata ridotta e l’alimentazione elettrica è stata interrotta. L’esercito russo ha reso noto di avere distrutto un deposito di carburante dell’esercito ucraino con oltre 50.000 tonnellate di gasolio vicino a Zaporizhzhia, territorio dove si trova la centrale nucleare più grande d’Europa. Il portavoce del Ministero della Difesa russo Igor Konashenkov ha dichiarato oggi in un briefing che il carburante era “destinato alla task force operativa Dnepr”. Ieri il rimpallo di responsabilità tra Mosca e Kiev sulle bombe che hanno colpito il territorio della centrale nucleare provocando il danneggiamento di due linee elettriche.

Per questo “uno dei reattori è stato spento, il bombardamento di ieri ha causato un grave rischio per il funzionamento sicuro dell’impianto”, ha dichiarato oggi la società ucraina per l’energia atomica Energoatom, in seguito agli attacchi che Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di aver lanciato. “In seguito dell’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, il sistema di protezione di emergenza è stato attivato su uno dei tre reattori funzionanti, che si è spento”, ha annunciato Energoatom in un messaggio su Telegram.

Energoatom ha accusato le forze russe di aver colpito l’impianto di Zaporizhzhia e di aver utilizzato il complesso come base per colpire obiettivi vicini, inclusi molti nella città occupata di Enerhodar e nella vicina città di Nikopol, controllata dall’Ucraina.

Quando nei primi giorni della guerra sono scoppiati aspri combattimenti nei pressi della struttura, hanno suscitato il timore di un incidente nucleare e hanno provocato condanne da parte della comunità internazionale. Energoatom ha spiegato che il bombardamento ha “gravemente danneggiato” una stazione di azoto e ossigeno e un “edificio ausiliario”. “C’è ancora un rischio di fuoriuscita di idrogeno e di sostanze radioattive, e anche il rischio di incendio è elevato”, ha dichiarato. “Il bombardamento (…) ha causato un grave rischio per il funzionamento sicuro dell’impianto”, ha dichiarato la società, aggiungendo che l’impianto continua a produrre elettricità e che il personale ucraino vi lavora ancora. Le truppe russe hanno costretto i suoi dirigenti a lavorare “sotto la minaccia delle armi” dopo aver sequestrato l’impianto il 5 marzo, secondo funzionari nucleari ucraini.Una settimana dopo, il Cremlino ha inviato funzionari e tecnici dell’agenzia nucleare statale russa per aiutare a condurre le riparazioni e gestire la struttura. Il personale ucraino e russo ha lavorato insieme da allora e la comunicazione con il mondo esterno è stata intermittente. Energoatom ha detto venerdì che i bombardamenti russi hanno colpito dentro e intorno al complesso nucleare e danneggiato un impianto di presa d’acqua, tagliando energia e acqua a gran parte di Enerhodar.

“Tre colpi sono stati registrati direttamente nel sito della stazione”, ha detto l’agenzia ucraina, sostenendo che uno era “vicino a una delle unità elettriche in cui si trova il reattore nucleare”.

Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, ha dichiarato che la situazione nell’impianto era “completamente fuori controllo”. “Ogni principio di sicurezza nucleare è stato violato”, ha affermato, invitando Russia e Ucraina a consentire agli esperti di visitare il sito. “La posta in gioco è estremamente grave, estremamente grave e pericolosa”.