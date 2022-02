Ucraina. Truppe Usa in Romania, Polonia e Germania per difendere gli alleati della Nato

- Advertisement -

AgenPress – “Gli Stati uniti invieranno nei prossimi giorni truppe in Romania, Polonia e Germania, non sono trasferimenti permanenti e non combatteranno in Ucraina. Saranno lì per difendere i nostri alleati della Nato”.

Lo ha annunciato il portavoce del Pentagono John Kirby confermando alcune anticipazioni dei media. Circa 2.000 soldati saranno inviati in Polonia e Germania, mentre altri 1.000 che fanno parte di uno squadrone attualmente in Germania saranno riposizionati in Romania su “espressa richiesta del governo di Bucarest”.

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha spiegato che i 3.000 soldati Usa che verranno inviati nell’Europa dell’est in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull’Ucraina fanno parte degli 8.500 entrati in stato di allerta e che nei prossimi giorni potrebbero esserci annunci di ulteriori spostamenti. “E’ importante mandare un forte segnale non solo a Putin ma al mondo”, ha detto, precisando che il Pentagono non sa “se la Russia abbia preso la decisione” di aggredire l’Ucraina, “ma di certo ha la capacità di farlo”.