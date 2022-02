Ucraina. Un uomo cerca di bloccare un convoglio di blindati russi. E torna alla mente Tienanmen

- Advertisement -

AgenPress – Un uomo sul ciglio di una strada ucraina disarmato tenta di bloccare un convoglio di blindati russi: il video, ripreso da un telefono in un luogo imprecisato e pubblicato su Twitter, sta diventato virale perché riporta alla memoria l’uomo di Tienanmen che cercò ci fermare i carri armati cinesi.

- Advertisement -

I mezzi russi recano le insegne “Z”, viste in diverse occasioni nel corso di questi giorni di offensiva: sarebbero segnali convenzionali per il riconoscimento delle truppe e per evitare fuoco amico tra i russi.

Nella notte tra il 3 e il 4 giugno 1989 morirono centinaia o forse migliaia di persone sotto i colpi delle milizie cinesi inviate a Pechino per reprimere le rivolte di studenti e lavoratori che chiedevano più democrazia.

Nella memoria collettiva resta la foto simbolo del “Tank Man”. Un giovane, solo e disarmato, il 5 giugno 1989 si fermò davanti ai carri armati nel tentativo di arrestare la loro marcia. L’immagine fu scattata da Jeff Widener, un fotografo dell’Associated Press, da un balcone del Bejing Hotel.

- Advertisement -

L’Esercito di Liberazione Popolare reprime con violenza le proteste dei cittadini, iniziate un mese e mezzo prima, che chiedono libertà, democrazia, riforme, salari più equi e condizioni di vita migliori. Già il 15 aprile 1989, dopo la morte di Hu Yaobang, ex capo del Partito comunista e sostenitore di riforme democratiche, circa 100mila studenti si erano riuniti per esprimere la loro insoddisfazione verso il governo di Pechino.

Il 27 aprile – e poi ancora a maggio – studenti provenienti da più di 40 università marciarono su piazza Tienanmen. A loro si unirono anche operai, intellettuali e altri funzionari pubblici. Il 20 maggio il governo impone la legge marziale, mentre molti studenti cominciano lo sciopero della fame. Il 5 giugno una colonna di carri armati Type 59 attraversa l’angolo nord est di piazza Tienanmen.

Un giovane cinese, con un sacchetto per mano, attraversa la strada Chang’an, vicinissima a piazza Tienanmen, deserta e si piazza in mezzo, fermo. Le foto che ritraggono il “rivoltoso sconosciuto” sono tra le più famose del mondo. Nell’aprile del 1998, la rivista Time lo includerà nella sua lista delle persone che più hanno influenzato il XX secolo.