Ucraina. Usa, truppe a difesa Paesi Nato, non guerra a Mosca. Immagini satellitari militari russi in Bielorussia

AgenPress – Gli Usa non hanno inviato truppe supplementari in Europa “per scatenare una guerra” contro la Russia in Ucraina, ma “per difendere il territorio della Nato”.

Lo ha ribadito il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, alla Fox, aggiungendo sulla Nbc che “una escalation militare e una invasione dell’Ucraina possono avvenire in qualsiasi momento”.

“Noi pensiamo che i russi abbiano dispiegato le capacità per lanciare una operazione importante in Ucraina e lavoriamo per preparare una risposta”, ha spiegato Sullivan, ricordando che il presidente Joe Biden “ha radunato i nostri alleati, rinforzato e rassicurato i nostri partner sul fianco orientale, fornito sostegno materiale agli ucraini e proposto ai russi una via diplomatica” per uscire dalla crisi.

Nuove immagini satellitari rilasciate da una società tecnologica con sede negli Stati Uniti sembrano mostrare che l’esercito russo ha dispiegamenti avanzati in diverse località della Bielorussia, una mossa che probabilmente riguarderà l’Ucraina e la NATO tra i timori che il Cremlino stia pianificando un’incursione in territorio ucraino.

Gli schieramenti sono probabilmente legati ad esercitazioni congiunte tra le forze russe e bielorusse che dovrebbero iniziare giovedì. Tuttavia, altre fotografie mostrano la creazione di campi vicino al confine con l’Ucraina, a centinaia di miglia da dove si svolgono le esercitazioni.

La Russia ha ripetutamente negato di voler attaccare l’Ucraina, nonostante il massiccio accumulo di truppe di Mosca nella regione. Si ritiene che il Cremlino abbia radunato il 70% del personale militare e delle armi ai confini dell’Ucraina di cui la Russia avrebbe bisogno per un’invasione su vasta scala, secondo due funzionari statunitensi che hanno familiarità con le ultime stime dell’intelligence di Washington .

Tuttavia, non è chiaro quanto tempo impiegherebbero le forze russe per aumentare ulteriormente, o se avrebbero bisogno di tutte le capacità per invadere.

Le immagini di Maxar – scattate sabato – sono coerenti con i video sui social media pubblicati di recente che mostrano le forze russe che si spostano attraverso la Bielorussia e creano campi entro 20 miglia dal confine ucraino.

Alcune delle immagini mostrano l’aeroporto di Luninets in Bielorussia, dove i caccia russi si sono schierati prima delle esercitazioni, soprannominato Union Resolve 2022. Le fotografie mostrano i sistemi di difesa aerea S-400 russi e gli aerei d’attacco Su-25 nell’aeroporto. Il ministero della Difesa russo ha diffuso sabato il video dell’arrivo degli aerei a Luninets.

Altre fotografie di Maxar mostrano le forze russe che si stabiliscono a una certa distanza da dove sono pianificate le esercitazioni, inclusa Rechitsa, una città bielorussa a circa 170 miglia (270 chilometri) a est di Luninets, vicino al punto in cui si incontrano i confini di Russia, Bielorussia e Ucraina.

La forza radunata lì include carri armati, obici e veicoli da combattimento di fanteria. Le forze sono state viste radunarsi a Rechitsa in questa fotografia satellitare scattata sabato. Le immagini satellitari di Maxar mostrano che per la prima volta a Rechitsa sono stati creati diversi accampamenti di tende. Le immagini mostrano che per la prima volta a Rechitsa sono stati creati diversi accampamenti di tende. Quello sviluppo e le riprese recenti dell’area suggeriscono una crescente presenza russa lì. I video pubblicati sui social media mostrano le truppe russe che intrattengono la popolazione locale a Rechitsa, con musica e dimostrazioni in un evento chiamato Two Nations, One History, One People. Diverse altre immagini di Maxar mostrano una crescente presenza russa a sud-ovest di Rechitsa e entro 15 miglia (25 chilometri) dal confine ucraino, nelle aree rurali vicino alla città di Yelsk. Maxar valuta il dispiegamento vicino a Yelsk per includere missili balistici Iskander a corto raggio, che hanno una portata di circa 250 miglia (400 chilometri). Gli analisti di IHS/Janes, una società di intelligence militare, ritengono che ci siano elementi di almeno tre gruppi tattici del battaglione russo a Yelsk. Questa fotografia mostra quale dispiegamento russo vicino a Yelsk sabato, secondo Maxar. Il massiccio accumulo di truppe ha causato allarme tra i leader statunitensi ed europei. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato giovedì che il dispiegamento di Mosca in Bielorussia è il più grande dalla Guerra Fredda. Un diplomatico europeo ha definito l’ammassamento delle forze una “grande, grande preoccupazione”, sottolineando che questo sarebbe il pezzo mancante di cui Mosca avrebbe bisogno per lanciare un rapido attacco alla capitale ucraina di Kiev, che si trova a meno di due ore dal confine con la Bielorussia .