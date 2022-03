Ucraina. Zelensky chiede un maggiore sostegno internazionale. Da soli non ce la faremo contro la Russia

- Advertisement -

AgenPress – Il brutale attacco della Russia all’Ucraina sta imperversando su più fronti, ma nonostante le disperate richieste di maggiore assistenza internazionale, il paese affronta l’offensiva di Mosca in gran parte da solo.

Le città chiave dell’Ucraina sono state attaccate da più parti martedì, con la Russia che ha lanciato attacchi contro gli edifici nel centro della capitale Kiev e ha intensificato i suoi bombardamenti sulla seconda città più grande dell’Ucraina, Kharkiv.

L’esercito russo sembra aver preso il centro di Kherson dopo pesanti bombardamenti, con video e post sui social media verificati dalla CNN che forniscono nuove prove che i russi si stanno muovendo attraverso la città dell’Ucraina meridionale apparentemente senza ostacoli.

Ma mentre gli alleati degli Stati Uniti e della NATO hanno aiutato l’Ucraina condividendo armi, equipaggiamento militare e intelligence mentre imponevano sanzioni drammatiche alla Russia, l’alleanza ha finora chiarito che non ha intenzione di inviare soldati in Ucraina – una posizione ribadita dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden martedì nel suo discorso sullo stato dell’Unione.

L’Ucraina, che non è un membro della NATO, ha organizzato una feroce resistenza, ma in una rara intervista da un bunker di Kiev martedì, il presidente Volodymyr Zelensky ha avvertito che il suo paese – che ha un esercito molto più piccolo della Russia – ha bisogno di più aiuto per prevenire la crisi dal diffondersi in tutta Europa. “Ho parlato con Biden molte volte”, ha detto Zelensky. “E ho detto loro molte volte che l’Ucraina resisterà e combatterà più forte di chiunque altro, ma da soli contro la Russia non ce la faremo”.