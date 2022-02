Ucraina. Zelensky chiede un tribunale internazionale per la Russia per genocidio e “crimini di guerra”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato le truppe russe di aver preso di mira i civili, compresi i bambini, e ha chiesto un’indagine internazionale sul conflitto.

“Quello che stanno facendo a Kharkiv , Okhtyrka, Kyiv, Odessa e in altre città e paesi merita un tribunale internazionale. Stiamo documentando i loro crimini. E ci sarebbero stati molti di più di questi crimini se non fosse stato per i nostri coraggiosi difensori”, ha detto Zelensky in un indirizzo video pubblicato sulla sua pagina Facebook .

“Dobbiamo chiamare picche a picche. Le azioni criminali della Russia contro l’Ucraina mostrano segni di genocidio. Ne ho parlato con il Segretario generale delle Nazioni Unite”, ha affermato, sostenendo che la Russia dovrebbe essere privata dei suoi diritti di voto nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Zelensky ha detto che “non c’era una sola struttura in Ucraina che le truppe russe considererebbero un obiettivo inaccettabile”.

I combattimenti sono scoppiati nelle strade di Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, dopo che le forze russe sono entrate nella città

Il ministero della Difesa russo ha precedentemente affermato che stava prendendo di mira solo le infrastrutture militari. “Le forze armate della Federazione Russa non colpiscono città e paesi, prendono tutte le misure per salvare la vita dei civili”.

“Hanno mentito quando hanno detto che non avrebbero preso di mira la popolazione civile. Fin dalle prime ore dell’invasione, le truppe russe hanno colpito le infrastrutture civili. Questo è terrore”, ha aggiunto Zelensky, mentre il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha affermato che la Russia sta commettendo “crimini di guerra”.

“Stanno combattendo contro tutto e tutti. Stanno colpendo asili nido, edifici residenziali e persino veicoli di emergenza. Usano artiglieria e missili contro interi blocchi residenziali dove non ci sono mai state infrastrutture militari. Molte città e paesi ucraini sopravvivono nelle condizioni che avevamo in precedenza solo durante la seconda guerra mondiale”.