Ucraina. Zelensky vuole un colloquio con Xi Jinping, può convincere Putin a porre fine alla guerra

Ma ciò non significa che Pechino sia stata oziosa nel cercare la pace in Ucraina. La Cina è il principale partner commerciale del paese e Kiev ha aderito al suo programma infrastrutturale Belt and Road Initiative. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici, i media statali cinesi hanno riferito che Pechino sta “facendo del suo meglio” “facendo sforzi incessanti per disinnescare le tensioni e lavorando attivamente per promuovere il dialogo”.

Ha anche inviato milioni di dollari di aiuti umanitari all’Ucraina, inclusi cibo, medicine, latte artificiale e sacchi a pelo.