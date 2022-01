Udine. 18enne morto nel lavoro. Procura, omicidio a carico datore. Reato colposo nel fascicolo aperto

- Advertisement -

AgenPress – La Procura di Udine ha aperto un procedimento per l’ipotesi di omicidio colposo al momento a carico del legale rappresentante, come datore di lavoro, in merito all’incidente avvenuto nello stabilimento della Burimec di Lauzacco, in cui ha perso la vita il giovane stagista Lorenzo Parelli.

In una nota la Procura sottolinea la “necessità di svolgere attività di accertamento irripetibile nelle forme garantite di legge, al fine di addivenire ad una compiuta ricostruzione della dinamica dell’infortunio mortale”.

Ieri, immediatamente dopo il fatto, sono intervenuti sul luogo dell’infortunio carabinieri della Stazione di Cervignano del Friuli, personale della Squadra Rilievi della Compagnia di Udine – RONI, personale del Dipartimento Prevenzione Udine – Azienda Sanitaria Friuli Centrale, il medico legale Prof. Moreschi e il PM. Sono in corso approfondimenti d’indagine per individuare eventuali ulteriori profili di responsabilità anche a carico di altre figure aziendali. Nei prossimi giorni con ogni probabilità verrà disposta l’autopsia sul corpo di Parelli.