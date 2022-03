Ue, 6-7 milioni di cittadini sono sfollati all’interno dell’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – “È molto difficile anticipare le prossime mosse di Putin. Al momento 6-7 milioni di ucraini sono sfollati all’interno del Paese. Se poi queste persone decideranno di partire alla volta dell’Ue dipenderà anche dal sostegno e dai soccorsi che riceveranno in Ucraina”.

Così la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulla previsione dei flussi migratori in Europa provenienti dall’Ucraina. La commissaria ha inoltre, sottolineato l’attività di coordinamento con le autorità ucraine per “fornire aiuti agli sfollati ed evitare così che siano obbligati a partire alla volta dell’Unione”.