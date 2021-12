Ue: 70% vaccinati, colmare i divari ancora presenti di immunità

- Advertisement -

AgenPress. Per l’Unione europea bisogna bisogna lavorare ancora sulle vaccinazioni e quindi colmare i divari ancora presenti di immunità.

“Il 70% degli adulti nell’Ue è completamente vaccinato. Voglio ringraziare le tante persone che hanno reso possibile questo grande traguardo. Ma dobbiamo andare oltre!”, afferma il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

“Abbiamo bisogno di più europei da vaccinare. E dobbiamo aiutare anche il resto del mondo a vaccinare. Continueremo a supportare i nostri partner”.

“Sono molto lieta che già da oggi – ribadisce il commissario europeo alla salute Stella Kyriakides – abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di vaccinare il 70 % degli adulti dell’Ue entro la fine dell’estate. E’ un risultato collettivo dell’Ue e dei suoi Stati membri che dimostra ciò che è possibile quando collaboriamo in modo solidale e coordinato”.

“I nostri sforzi – aggiunge Kyriakides – per aumentare ulteriormente le vaccinazioni in tutta l’Ue proseguiranno senza sosta. Continueremo a sostenere in particolare gli Stati membri che incontrano ancora problemi. Dobbiamo colmare il divario di immunità e chiudere la porta alle nuove varianti”.