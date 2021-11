Usa. Eric Adams eletto sindaco di New York. Ex capitano del dipartimento di polizia succede a Bill de Blasio

- Advertisement -

AgenPress – Eric Adams è stato eletto sindaco di New York City. L’ex capitano del dipartimento di polizia di New York è il secondo sindaco nero nella storia della città più grande della nazione.

Adams, 61 anni, che attualmente è presidente del distretto di Brooklyn, succede a Bill de Blasio , che ha avuto due mandati difficili come sindaco, con i suoi ultimi anni sconvolti dai disordini sociali e dal fatto che la città è diventata il prima grande zona calda COVID-19 negli Stati Uniti

- Advertisement -

Adams è emerso come un’opzione moderata in un campo di contendenti liberali che includeva l’ex commissario per i servizi igienico-sanitari della città Kathryn Garcia, l’avvocato Maya Wiley e l’ex candidato presidenziale Andrew Yang. Adams è stato il maggior numero di voti nelle primarie del sindaco di agosto, il che ha segnalato che avrebbe avuto un percorso regolare verso la vittoria questo mese.

“Stasera faremo la svolta e porteremo la nostra città in una nuova direzione”, ha detto Adams martedì sera durante il suo discorso di vittoria. “Voglio crederci ancora”.

Adams presterà giuramento il 1° gennaio.

- Advertisement -

David Dinkins ha aperto la strada come primo sindaco nero di New York, in carica dal 1990 al 1993. Adams sarà la 110esima persona a ricoprire la carica.

Data la portata delle sfide che la città deve affrontare per riprendersi dallo shock della pandemia di COVID-19, Adams si è concentrato sulla sicurezza pubblica e non ha detto molto sulla sua visione delle politiche relative ai media e all’intrattenimento al municipio. Sotto de Blasio, New York è stata aggressiva nel continuare a corteggiare la produzione televisiva e cinematografica e nel rendere la città un luogo facile in cui lavorare per Hollywood.

Adams ha trascorso 22 anni con la polizia di New York, sviluppandosi una reputazione come sostenitore delle riforme della giustizia penale e sociale. Ha lasciato la forza nel 2006 e ha funzionato con successo per il Senato dello stato di New York come democratico. Ha servito ad Albany per sei anni prima di partire per il posto di Brooklyn borough.