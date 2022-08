Usa. FBI, Trump ha cercato di ostacolare le indagini, documenti riservati “nascosti e rimossi” dalla tenuta di Mar-a-Lago

- Advertisement -

AgenPress – Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che i documenti riservati sono stati “probabilmente nascosti e rimossi” dalla tenuta di Mar-a-Lago dell’ex presidente Donald Trump nello sforzo di “ostacolare” le indagini dell’FBI sul potenziale maltrattamento di materiali classificati da parte dell’ex presidente Donald Trump, ha affermato il Dipartimento di Giustizia in una dichiarazione di successo in tribunale martedì sera.

Il Dipartimento di Giustizia ha rivelato i nuovi sorprendenti dettagli come parte della sua mossa per opporsi allo sforzo di Trump di intervenire nelle indagini federali che hanno portato alla ricerca del suo resort in Florida e al suo desiderio di un ” maestro speciale ” da nominare per il caso.

Più di 320 documenti riservati sono stati recuperati da Mar-a-Lago, ha affermato il Dipartimento di Giustizia, di cui più di 100 nella ricerca dell’FBI all’inizio di questo mese.

Il deposito di martedì rappresenta il caso più convincente del Dipartimento di Giustizia fino ad oggi secondo cui Trump ha nascosto il materiale classificato che teneva a Mar-a-Lago nel tentativo di ostacolare le indagini dell’FBI sul potenziale maltrattamento di materiale classificato.

L’FBI ha anche sequestrato 33 scatole contenenti più di 100 documenti riservati durante la sua ricerca dell’8 agosto a Mar-a-Lago e ha trovato documenti riservati nascosti nell’ufficio di Trump, secondo un archivio che espone la cronologia più dettagliata fino ad oggi di mesi di tensione. interazioni tra funzionari del Dipartimento di Giustizia e rappresentanti di Trump sulla scoperta di segreti del governo.

“Che l’Fbi, nel giro di ore, abbia recuperato il doppio di documenti contrassegnati come classificati mentre l’avvocato e altri rappresentanti dell’ex presidente hanno avuto settimane per fare la loro ‘ricerca diligente’ mette in seria discussione la rappresentazione dei fatti nella certificazione del 3 giugno (sull’avvenuta restituzione di quanto richiesto, ndr) e getta dubbi sull’estensione della cooperazione in questa vicenda”, si legge nell’atto firmato da Jay Bratt, capo della sezione controspionaggio del dipartimento di Giustizia.

L’atto è finora il resoconto più dettagliato sulle evidenze di ostruzione della giustizia, sollevando il timore che Trump e i suoi legali abbiano cercato di fuorviare gli investigatori sulla sincerità e accuratezza dei loro sforzi per identificare e restituire agli Archivi nazionali documenti altamente sensibili.