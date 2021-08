Usa. Legale Cuomo contro le 11 accusatrici di molestie sessuali. “Non sono credibili”

- Advertisement -

AgenPress – Il rapporto in cui si accusa Andrew Cuomo di molestie sessuali “contiene errori e omette elementi chiave”. Lo afferma la legale del governatore di New York che punta il dito sulle indagini della procuratrice generale Letitia James: “Gli investigatori hanno agito come fossero la pubblica accusa, i giudici e la giuria”.

“Credo nello stato di diritto e nel rispetto della legge”, ha aggiunto la legale, sottolineando come “il governatore Cuomo ha il diritto di essere giudicato in maniera giusta ed equa, e questo finora non è accaduto”, ha aggiunto, puntando il dito sulle undici donne che accusano il governatore di New York di molestie sessuali, contestando punto per punto le loro versioni dei fatti. “Non sono credibili”, ha accusato l’avvocatessa attaccando anche “la frenesia dei media” nel cavalcare la vicenda. “Il governatore non ha toccato in maniera inappropriata nessuno”.