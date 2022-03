Usa. Senatore Graham ai russi: qualcuno uccida Putin. Farebbe un favore alla Russia e al mondo

- Advertisement -

AgenPress – Il senatore repubblicano Lindsey Graham si è rivolto direttamente ai russi: “Qualcuno in Russia deve farsi avanti e farlo fuori. Farebbe un grande favore al suo paese e al mondo. L‘unica via d’uscita alla guerra in Ucraina è “l’assassinio di Putin da parte del suo popolo”. “C’è in Bruto in Russia? C’è un colonnello Stauggenberg nell’esercito russo?”, ha detto alla Fox News facendo riferimento all’assassinio di Giulio Cesare e al complotto del 1944 contro Adolf Hitler.

“Le uniche persone che possono risolvere questo problema sono i russi. Facile a dirsi, difficile a farsi”, ha continuato il senatore su Twitter. “A meno che tu non voglia vivere nell’oscurità per il resto della tua vita e essere isolato dal resto del mondo nella povertà più assoluta è necessario che il popolo russo si faccia avanti”.

