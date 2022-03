Usa. Trump, se fossi ancora presidente, minaccerei Putin con i sottomarini nucleari

- Advertisement -

AgenPress – Donald Trump minaccerebbe Vladimir Putin con i sottomarini nucleari Usa se fosse ancora presidente. Lo ha detto lui stesso a Fox News. “L’ho sentito usare costantemente la parola N, la parola nucleare”, ha osservato. “Oh, è una potenza nucleare, ma noi siamo una potenza nucleare più grande, abbiamo i più grandi sottomarini (nucleari) nel mondo, le macchine più potenti mai costruite”.

“Si dovrebbe dire, ‘se menzioni quella parola un’altra volta, li manderemo a costeggiare avanti e indietro, su e giù lungo la vostra costa. Non si può lasciare che questa tragedia continui, che migliaia di persone muoiano”, ha aggiunto.

Nei giorni scorsi Trump aveva detto che gli Usa avrebbero dovuto mettere le bandiera cinese sugli F-22 e bombardare la Russia per far credere a Mosca di essere stata colpita da Pechino scatenando una guerra tra i due Paesi mentre gli Stati Uniti se ne sarebbero stati seduti a guardate. Inizialmente il tycoon aveva contrapposto la genialita’ di Putin all’inettitudine di Joe Biden ma poi aveva corretto il tiro e condannato la guerra della Russia in Ucraina. Molti comunque si continuano a chiedere cosa sarebbe successo se Trump fosse rimasto alla Casa Bianca.