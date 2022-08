Usa. Trump soddisfatto sconfitta Liz Cheney. “Dovrebbe vergognarsi di se stessa. Scomparirà dell’oblio”

- Advertisement -

AgenPress– “Presumo che con la grande sconfitta di Liz Cheney, molto più grande di quanto fosse mai stato previsto, il Comitato del 6 gennaio, composto da streghe e inizierà rapidamente il bellissimo processo di DISSOLUZIONE? Questo è stato un referendum sulla caccia alle streghe infinita. La gente ha parlato!”.

Lo scrive Donald Trump sul suo social media Truth gioendo per la sconfitta della deputata repubblicana, figura importante della commissione sull’assalto a Capitol, contro la candidata da lui sostenuta alle primarie in Wyoming.

“Congratulazioni ad Harriet Hageman per la sua grande e decisiva VITTORIA nel Wyoming. Questo è un risultato meraviglioso per l’America. Liz Cheney dovrebbe vergognarsi di se stessa, del modo in cui ha agito e delle sue parole e azioni dispettose e ipocrite nei confronti degli altri. Ora può finalmente scomparire nelle profondità dell’oblio politico dove, ne sono certo, sarà molto più felice di quanto non sia in questo momento. Grazie WYOMING!”.