Usa. Urgano Ida, mai tanta pioggia a New York e New Jersey. Metro allagate

AgenPress – La città di New York ha vietato la circolazione di tutti i mezzi a parte i veicoli di emergenza, fino alle 5 di mattina ora locale, le 11 in Italia. La comunicazione è avvenuta via Twitter sul profilo del sistema ufficiale delle notifiche di emergenza per New York, Nycem. Il Central Park non ha mai registrato tanta pioggia, , con 3,15 pollici (80 millimetri) dalle 8:51 alle 21:51 ET. L’ora più piovosa precedente è stata registrata solo due settimane fa durante il concerto “We Love NYC”.

Tanti i video che circolano in rete e mostrano la situazione nella metropolitana di New York, con le cascate di acqua sui treni e sulle banchine, veicoli sommersi fino ai finestrini e la spazzatura che galleggia per le strade del Queens. L’ufficio del National Weather Service di New York aveva diramato un livello di allerta riservato a “situazioni estremamente rare in cui una grave minaccia per la vita umana e danni catastrofici da un’inondazione improvvisa sta accadendo o accadrà presto”.

Il sindaco Bill de Blasio aveva dichiarato l’emergenza invitando tutti a rimanere a casa mentre molte linee elettriche sono saltate. Le condizioni delle strade, ha dichiarato su Twitter, sono “pericolose”. “Se stai pensando di uscire, non farlo. Stai lontano dalle metropolitane. Stai lontano dalle strade. Non guidare”.