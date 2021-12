Variante Omicron. Ue, sappiamo abbastanza per preoccuparci. Un caso in Arabia Saudita e secondo in Giappone

- Advertisement -

AgenPress – “Ringrazio il Sudafrica per la velocità con cui ci hanno avvertiti” su Omicron. “Ci hanno dato l’opportunità di agire velocemente. Ogni giorno conta in questa situazione. L’Oms considera Omicron ad alto rischio, non conosciamo tutto di Omicron, ma sappiamo abbastanza da essere preoccupati. E’ una corsa contro il tempo”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

L’Arabia Saudita ha registrato il suo primo caso della variante del coronavirus Omicron, in una persona in arrivo da un Paese del nord Africa. Lo riferisce l’agenzia ufficiale saudita Spa, aggiungendo che è stata avviata un’indagine epidemiologica e che la persona infetta è ora in quarantena. L’Arabia Saudita è il 22° Paese a segnalare casi della variante Omicron.

Il Giappone ha identificato un secondo caso della variante Omicron, ha dichiarato oggi il segretario di gabinetto Hirokazu Matsuno, in un briefing citato dalla Cnn. L’infezione è stata rilevata in un uomo di circa 20 anni, arrivato sabato all’aeroporto Narita di Tokyo dal Perù e subito messo in quarantena in una struttura medica. Il Perù non ha ancora segnalato ufficialmente alcun caso della nuova variante del coronavirus Omicron.