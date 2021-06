Vigili del Fuoco, Sottosegretario Pucciarelli: sempre pronti ad aiutare i cittadini in pericolo

AgenPress. “Dal 1939, con l’unione dei vari corpi comunali, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è operativo giorno e notte, sempre pronto ad intervenire a difesa dell’incolumità delle persone, per la salvaguardia dei beni e dell’ambiente. La vostra è un’organizzazione moderna e flessibile, in cui operano uomini e donne che mettono al servizio della collettività la loro professionalità, le loro competenze ed il loro encomiabile spirito di sacrificio. A Lei e a tutto il personale alle Sue dipendenze va il sentito ringraziamento degli italiani.” – ha detto stamattina il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nel corso di un incontro con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Fabio Dattilo.

“Rappresentate l’insostituibile punto di riferimento nelle emergenze, sempre pronti ad intervenire e ad offrire il vostro prezioso contributo a favore dell’intera comunità nazionale. Un sostegno determinante che avete assicurato più volte anche in questi mesi che ha visto il nostro Paese colpito dall’emergenza sanitaria da Covid-19. In stretta sinergia con tutte le altre componenti istituzionali, le donne e gli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno garantito il proprio determinante contributo in molteplici attività fornendo, in particolare, la propria opera nell’assistenza logistica e sanificazione ambientale, nel trasporto urgente di farmaci e dispositivi sanitari, nelle campagne informative e di monitoraggio epidemiologico. Tutte attività che avete svolto in aggiunta a quelli che sono i vostri normali compiti istituzionali.

Rinnovo, quindi, a Lei e a tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il mio sentito ringraziamento unito alla stima e alla fiducia degli italiani.” – ha concluso il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli.