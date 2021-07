Zaki, Pastorino (Leu): Vicenda simbolo e porta alla memoria caso Regeni

- Advertisement -

AgenPress. “C’è una convinta adesione di Leu alla mozione per dare la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. È importante la tutela dei diritti umani, il Parlamento deve sempre prendere posizione sui casi in cui i diritti umani vengono calpestati, come questo.

Zaki è diventato un simbolo: è una vicenda che ha colpito l’opinione pubblica italiana. Riteniamo doveroso questo passaggio. Il motivo è che Zaki può essere chiunque di noi, è un figlio del mondo, vittima di una repressiva azione di governo. Ed è chiaro che la vicenda porta la memoria il caso di Giulio Regeni, per cui è appena iniziato il processo”.

Lo afferma il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu alla Camera, intervenuto a Montecitorio sulla mozione per il riconoscimento della cittadinanza a Patrick Zaki.

“Certi interessi nazionali e di alcune aziende – aggiunge Pastorino – andrebbero censurati con maggiore vigore. L’impegno deve essere quello di richiedere l’applicazione di uno stato di diritto in tanti Paesi, come l’Egitto, con cui vengono intrattenuti rapporti. È importante che il Parlamento agisca con convinzione a sostegno di Zaki con tutte le iniziative politiche possibili”.