AgenPress – I servizi speciali russi stanno torturando i lavoratori della centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata per costringerli a non informare gli ispettori dell’AIEA dei rischi per la sicurezza dell’impianto

Come riportato da Ukrinform, questo è stato riportato da Energoatom in Telegram . “Siamo allarmati dalla possibile visita di rappresentanti dell’AIEA. Perché i russi organizzeranno le provocazioni e poi incolperanno l’Ucraina per questo. Sembra che questo sia esattamente ciò che stanno pianificando di fare”, ha detto uno degli scienziati nucleari ucraini. - Advertisement - Inoltre, gli invasori stanno preparando varie provocazioni alla vigilia della missione dell’AIEA. In particolare, secondo i dipendenti della ZNPP, intendono ridurre al minimo la presenza del personale ucraino e collocare in ogni stanza del centro di controllo diversi rappresentanti russi, “che grideranno a gran voce di aver atteso la “liberazione” dal regime a Kiev”. Gli occupanti russi arrestano il personale ucraino, lo mandano “nel seminterrato”. “La gente torna da queste ‘conversazioni’ nel seminterrato e non dice una parola. Non sarà una sorpresa se durante la visita della missione inizieranno improvvisamente a dire quello che è stato detto”, ha spiegato l’interlocutore.