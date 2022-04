Zelensky al Parlamento Corea Sud. Distrutti 300 ospedali. A Mariupol decine di migliaia di morti

- Advertisement -

AgenPress – “Con attacchi missilistici e aerei sul nostro territorio, la Russia ha già distrutto centinaia di infrastrutture che assicuravano la normale vita economica e sociale in Ucraina. Missili e aerei russi stanno distruggendo depositi di petrolio, magazzini alimentari, aeroporti, stazioni ferroviarie, impianti di produzione e università. Solo 938 strutture educative sono state distrutte. Ci sono quasi 300 ospedali. Questa è una tattica deliberata delle truppe russe, non qualcosa di accidentale.

Stanno distruggendo di proposito quartieri residenziali e intere città. Da artiglieria, mortai, carri armati. Non una città, non due, non tre. Queste sono dozzine di città che l’esercito russo ha semplicemente cercato di cancellare dalla faccia della terra. Rovine nere invece di grattacieli. Casse di pietra e detriti di cemento invece di quelle che erano normali città pacifiche.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodomyr Zelensky parlando al parlamento della Corea del sud, come riporta il Guardian.

E questa è la guerra della Russia non solo per conquistare l’Ucraina. Questo è solo il primo passo. In primo luogo, la Russia vuole distruggere la nostra indipendenza, il nostro stato, per farlo a pezzi. Vuole distruggere tutto ciò che ci rende ucraini, ci rende una nazione separata. E poi – vai in Europa. Accanto all’Asia.

Nel territorio ucraino occupato, l’esercito russo ha cercato di proposito insegnanti, persone legate all’esercito e al funzionamento dello stato, attivisti e giornalisti. Tutti coloro che hanno educato e difeso l’idea nazionale. Queste persone sono state rapite. Queste persone sono state uccise. Consapevolmente. Era un ordine, era una tattica.

Ma la Russia ha appena iniziato con l’Ucraina. Il prossimo passo nel loro piano è distruggere altri stati. Tentativi di conquistare altre nazioni vicine, la Russia vuole dominare. E crede di poterlo fare in un solo modo: abbandonare il suo esercito, cresciuto nell’illegalità totale, per distruggere tutto ciò che permette ad altri popoli di vivere.

La situazione peggiore è a Mariupol, nella nostra città portuale meridionale, bloccata dalle truppe russe dal 1 marzo. Era una città di mezzo milione. Mezzo milione di persone. Gli occupanti lo hanno bloccato e non hanno nemmeno permesso che cibo e acqua vi venissero portati. Hanno cercato di catturarlo nel modo più brutale, solo per distruggere tutto in città.

Mariupol viene distrutta. Ci sono decine di migliaia di morti. Ma anche così, i russi non fermano l’offensiva. Vogliono fare di Mariupol una città appariscente.

Non c’è speranza che la Russia si fermi da sola. Non c’è speranza che la ragione prevalga e la leadership russa si rifiuterà semplicemente di continuare questa guerra. La Russia può solo essere obbligata a farlo. Si può solo costringere a cercare la pace. Fai in modo che le persone smettano di bullizzare le persone. Fare rispetto per la vita indipendente delle nazioni vicine. Per costringere a lasciare il territorio dell’Ucraina.

La nostra coalizione contro la guerra, formata dopo l’inizio di questa brutale invasione della Russia, le ha già imposto sanzioni senza precedenti. Ma queste sanzioni non bastano. La Russia non sente ancora di doversi fermare. Ciò significa che è necessario fare molto di più. E non solo a livello statale.

I legami delle banche russe con il sistema finanziario globale devono essere interrotti. È necessario limitare le esportazioni russe di risorse energetiche, in particolare di petrolio. Ma è anche necessario che le aziende mondiali smettano di essere sponsor di questo stato barbaro, che crede di avere il diritto di distruggere la vita delle nazioni. Crede di avere il diritto di seminare povertà, illegalità e morte nel mondo.

Più aziende smettono di commerciare con la Russia, lavorano in Russia, pagano le tasse allo stato russo, più velocemente vincerà la mente. La Russia dovrà rinunciare alla militanza e cercare compromessi con il mondo. Perché è già arrivato al punto che la Russia sta apertamente ricattando il mondo con armi nucleari e chimiche!

Abbiamo bisogno di sistemi di difesa aerea, aerei, carri armati e altri veicoli corazzati, sistemi di artiglieria e munizioni. E tu hai qualcosa che può essere indispensabile per noi. Lo avete. Veicoli corazzati, armi contraeree, anticarro, antinave. Quando si tratta di sopravvivere in una guerra finalizzata alla completa conquista del popolo, è necessario dare risposte fondamentali. Le consuete regole per la fornitura di armi devono essere riviste e attuate rapidamente. Ho bisogno di aiuto.

Fornire le armi necessarie all’Ucraina significa non solo salvare la vita della nostra gente, non solo darci l’opportunità di sbloccare le nostre città, in particolare la nostra longanime Mariupol. Ma anche per salvare altri stati e altre regioni dall’ulteriore dispiegamento dell’aggressione russa.

Ogni nazione ha il diritto di vivere in modo indipendente. Ogni città ha il diritto alla completa sicurezza. Ognuno ha diritto alla libertà ea cercare la propria felicità. Le persone non dovrebbero essere strumenti di alcuni regimi, di alcuni dittatori. Le persone hanno il diritto di vivere. È per questo che stiamo combattendo. Questo è ciò che ti chiediamo di difendere con noi. Ed è ciò che ricostruiremo – spero, insieme a te e al mondo intero – dopo questa guerra”.