Lo ha affermato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

“La denazificazione in questo caso è puro nazismo, la distruzione della nazione ucraina. La stessa cosa accadde negli anni ’40 in Germania. Hanno “denazificato” gli ebrei. I russi lo stanno facendo adesso. Sono scioccato. Non sapevo che queste cose potessero essere fatte nel mondo moderno”, ha detto Zelensky.

Ha aggiunto che la denazificazione è iniziata molte volte nella storia ed è finita molto male.

“Per alcuni paesi, è finita in modo tale che quei paesi erano inorriditi di averlo fatto. Alcuni paesi hanno iniziato a “ripulire” il mondo dall’una o dall’altra nazione, e altri paesi si sono pentiti di non essere intervenuti, di non aver protetto altre nazioni”.

In precedenza, il presidente ucraino aveva affermato che gli ucraini non avrebbero perdonato agli invasori russi le centinaia di vittime e sofferenze che hanno portato nella nostra terra, e che la bandiera ucraina “non ha sangue, no e non avrà mai punti neri, no e mai avrà qualsiasi svastica.”