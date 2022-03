Zelensky prende in giro Putin, sposta il microfono in risposta al mistero del video con le hostess

- Advertisement -

AgenPress – Volodymyr Zelensky sposta un microfono al termine di uno dei suoi videomessaggi, nell’apparente obiettivo di dare linfa alle nutrite speculazioni sui social che hanno messo in dubbio la veridicità delle immagini dell’incontro di Vladimir Putin, ieri, con alcune assistenti di volo dell’Aeroflot a Mosca. Un frame in particolare ha destato interesse, quello nel quale il presidente russo passa una mano davanti a un microfono e sembra attraversarlo.

I dubbi sono aumentati quando qualcuno ha pubblicato, su Twitter, un estratto del video dell’incontro in cui la mano di Putin sembra attraversare il microfono che ha davanti. Per alcuni è una prova evidente: il video è falso, Putin non si trovava realmente in quel luogo ed è stato aggiunto alla scena solo in un secondo momento grazie alla tecnica del green screen.

- Advertisement -

Durante il discorso, infatti, Vladimir Putin muove la mano destra avanti e indietro, per poi improvvisamente “passare attraverso” al microfono.

In realtà il microfono non viene realmente “attraversato”, è autentico e il problema riguarda la compressione video che effettua Twitter.